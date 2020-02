Samuca empossa professores da Secretaria de Esporte e Lazer

Ação de valorização de profissionais concursados faz parte do programa ‘Orgulho de Volta’

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, recebeu na manhã desta terça-feira, dia 04, na Arena Esportiva, novos professores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). A cerimônia de posse dos servidores, aprovados no concurso público de abril de 2019, fez parte das ações do programa “Orgulho de Volta”. Os profissionais vão atuar nos quase 50 Núcleos de Esporte e Lazer e Fomento ao Exercício Físico (Nelfes) espalhados pelos bairros do município.

A valorização do funcionário público e a realização de concurso para contratação de profissionais são compromissos da gestão. “Dessa maneira os professores têm assegurados os direitos trabalhistas”, falou o prefeito Samuca, lembrando que já foram convocados servidores públicos para outros setores da prefeitura, como Saúde e Educação.

Ele lembrou ainda que, no próximo dia 09, a Arena Esportiva completa o primeiro aniversário. “É um orgulho ter colocado esse espaço para funcionar. Há um ano, o que era uma construção abandonada se transformou em uma ótima opção para a prática de atividades físicas para a população”, disse Samuca.

Além de corrida e caminhada na pista de atletismo, com 400m de extensão, o espaço inclui o Centro Municipal de Artes Marciais (Cemam) e escolinha de atletismo. O gramado é local de treinamento para equipes de rugby, futebol americano e beisebol. A arena funciona de terça-feira a domingo.

A secretária de Esporte e Lazer, Maria Paula Tavares, a Paulinha, afirmou que a chegada dos novos professores é fundamental para o pleno financiamento de todos os equipamentos da secretaria, incluindo a Arena Esportiva. “Atendemos a população em todas as faixas etárias e o que fazemos é promoção à saúde”, falou Maria Paula, lembrando que eles passam por capacitação de uma semana e começam a atuar nos núcleos.

Mais de 30 mil pessoas participam das aulas de ginástica funcional, pilates de solo, musculação, hidroginástica, natação, capoeira, corrida e caminhada orientada, além de atividades adaptadas para Pessoas com Deficiência (PCD). “Fomentar o exercício físico em Volta Redonda é o compromisso da secretaria”, completou Paulinha.

Sulamita de Almeida Romano e Tatyanna Macedo estão entre as aprovadas no concurso e animadas para começar a trabalhar. “O concurso público garante estabilidade”, disse Sulamita. Já Tatyanna destaca o comprometimento dos professores da secretaria. “Conheço muitos profissionais e estou feliz em fazer parte dessa equipe”, elogiou.

Rogers Teixeira atua na Smel há mais de 10 anos, passou por diversas formas de contrato e foi empossado como servidor público. “No último ano, dei treinamento de taekwondo no Cemam. É muito bom saber que vou dar continuidade ao trabalho”, contou. Luciana de Faria Lima trabalha na secretaria desde 2014, foi professora no núcleo do bairro Açude e atualmente coordenava o curso de Defesa Pessoal para mulheres no Ceman. “Agora, como funcionário, terei mais tranquilidade para desempenhar minha função”.

