O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta quarta-feira, para tentar resgatar um corpo que foi arrastado pela correnteza no Rio Paraíba do Sul, em Barra do Piraí (RJ). Os bombeiros aguardaram o corpo se aproximar da margem para fazer a retirada.

O corpo foi retirado e ainda não foi identificado. Foto: Redes Sociais