Espaço das Artes Zélia Arbex recebe obras da artista Olga Pacheco

Exposição é aberta ao público e fica no espaço até o dia 29 de fevereiro

Começou nesta quarta-feira, dia 05, a exposição ‘Africanidade’ da artista plástica Olga Pacheco. O trabalho é composto por 22 obras, feitas com gravuras utilizando a técnica de colagem, desenvolvida com papel Canson gramatura 180g e 300g, e partem do desenho com grafite para delimitar as formas. Na sequência, recebem o recorte de diversos papéis coloridos que são aplicados na montagem da gravura, formando um arranjo harmônico. A mostra fica aberta à visitação pública até o dia 29 de fevereiro.

“Realizamos um edital de ocupação artística, que abriu democraticamente oportunidades no espaço público com transparência para ocupação dos artistas da cidade e região. Valorizar o artista e oferecer esse espaço central para a apresentação dos seus trabalhos é um importante passo no reconhecimento da cultura da nossa região”, disse o prefeito Samuca Silva.

A artista Olga Pacheco é professora de História, natural de Vassouras, atua há mais de 20 anos no magistério e, como artista plástica, desenvolve um trabalho com o tema dos povos africanos. O trabalho de pesquisa envolveu a busca da origem de grupos étnicos, como Yorubá e igbo, da Nigéria e Bantos, do sul da África e outros grupos, como do Quênia, Somália e etc.

Segundo a artista Olga Pacheco, seu trabalho expõe o cotidiano de negros e negras, exaltando a importância da etnia na formação da sociedade brasileira. “Na minha coleção, há o registro dessa etnia em cenas de mulheres e homens em seu cotidiano, exaltando formas e cores que tão bem demonstram a alegria desses povos tão importantes na formação da sociedade brasileira. Todas as gravuras receberam nomes de origem africana e seus significados”, explicou.

A mostra vai ficar exposta até o dia 29 de fevereiro, no espaço Zélia Arbex, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h.