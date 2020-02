Obras do Mercado de Orgânicos são iniciadas em Volta Redonda

Na próxima sexta-feira, dia 07, prefeito Samuca lança pedra fundamental da construção do espaço

O prefeito Samuca Silva lança na próxima sexta-feira, dia 07, a pedra fundamental da construção de Mercado de Orgânicos de Volta Redonda, mais uma entrega para a população por meio do programa “Orgulho de Volta”. Este será o primeiro mercado neste segmento no Estado do Rio de Janeiro e ficará localizado na Praça da Chaminé, no bairro Aterrado, sendo também o primeiro comércio exclusivamente de orgânicos feito pelo poder público.

Nesta quarta-feira, dia 05, equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) realizou uma visita à construção do Mercado de Orgânicos. As obras já foram parcialmente iniciadas pela empresa vencedora da licitação para a construção do espaço. Ao todo, R$ 400 mil serão investidos na reforma e o recurso será destinado através de uma verba liberada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através do Sistema de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (Siconv), que trata das transferências de recursos federais para projetos sem fins lucrativos.

“Esse espaço, além de ter um legado cultural por se tratar de um monumento histórico de Volta Redonda, agora vai abrigar um importante mercado de orgânicos que, além de gerar empregos, vai colaborar com a sustentabilidade e valorizar os agricultores. Cada vez mais esse segmento vem crescendo e se fortalecendo e, em nossa gestão, estamos buscando promover novos investimentos para a agricultura familiar”, explicou o prefeito Samuca Silva.

Além do uso sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos sustentáveis, a construção do Mercado de Orgânicos visa também valorizar a Praça da Chaminé.

Secom VR com fotos Felipe Carvalho