Maycon pede exoneração da Cohab

O vice-prefeito Maycon Abrantes acabou de protocolar sua saída da presidência da Cohab (Companhia de Habitação), de Volta Redonda por discordar com algumas posições do prefeito Samuca Silva.

No entanto, ele disse que continua exercendo o mandato de vice-prefeito de forma independente. Segundo Maycon, a relação com o prefeito foi se desgastando e sempre contrário a algumas posições do executivo.

– Após diversas tentativas de conversar sobre os problemas e a forma do prefeito governar, que estava sempre indo contra o discurso que nos fez vencer as eleições, nada mudou. Diante disso nossa relação foi se desgastando e não consegui ter o respeito que buscava para com a população e a cidade. Dessa forma continuarei defendendo os interesses da população e buscando as melhorias que nossa cidade precisa, como vice-prefeito – divulgou o vice-prefeito e ex-presidente da Cohab.

Vídeo postado pelo vice-prefeito Maycon Abrantes nas redes sociais

Nota da assessoria de Samuca Silva

“O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, afirma que Maycon Abrantes, sempre foi parceiro do projeto de mudança e reconstrução de Volta Redonda, e que foi pego de surpresa com o anúncio do vice-prefeito em suas redes sociais. Samuca, que cumpre hoje agenda de interesse do desenvolvimento da cidade em São Paulo, espera continuar contando com a colaboração de Maycon Abrantes na administração.