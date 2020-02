Prefeitura faz balanço do primeiro mês do programa “Orgulho de Volta”

Programa vai entregar um investimento por dia para a população

O programa ‘Orgulho de Volta’ fechou o primeiro mês com saldo positivo. Só em janeiro, foram 31 investimentos entregues à população, com 25 bairros atendidos. Entre as ações, revitalizações de praças, construção de rede de drenagem e de abastecimento de água, entrega de um novo ônibus elétrico e do novo aparelho de ultrassonografia para o Centro de Imagens Gecy Vieira Gonçalves. O programa prevê a entrega de uma ação por dia, acelerando os investimentos realizados na cidade.

“As melhorias são significativas para Volta Redonda. Estamos investindo em diversas áreas potencializando as ações e melhorando a vida da população. A cidade vem crescendo diariamente e vamos avançando através de investimentos. Apenas com asfalto, vamos aplicar mais de R$ 13 milhões. E ainda teremos mais melhorias para a cidade nos próximos meses”, explicou o prefeito Samuca Silva.

Confira as melhorias que já foram entregues em um mês do programa ‘Orgulho de Volta’.

1º de janeiro

– Entrega do terceiro ônibus do Tarifa Comercial Zero.

2 de janeiro

– Inauguração da rede de drenagem pluvial, na Rua 24, no bairro Vila Rica.

3 de janeiro

– Melhorias e revitalização da praça de esporte e lazer do bairro Parque das Garças.

4 de janeiro

– Reforma do vestiário e revitalização do entorno do campo de futebol do bairro Santa Rita do Zarur.

– Manutenção do escadão que liga os bairros Santa Rita a Santa Cruz com trabalho de arte em grafite do VR Colorida.

5 de janeiro

– Reabertura do Zoológico de Volta Redonda.

– Entrega dos certificados de posse do Escritura Fácil, na Praça Rotary, na Vila Santa Cecília.

6 de janeiro

– Revitalização da Praça Vereador Alípio Jacinto Pereira, bairro Jardim Ponte Alta.

7 de janeiro

– Anúncio da construção de mais de três mil metros de rede de água potável ao longo da Estrada Francisco Torres, entre os bairros Voldac e São Luiz.

8 de janeiro

– Entrega da bomba de água para abastecimento no bairro Ponte Alta.

9 de janeiro

– Inauguração o Centro Especializado Odontológico Materno-Infantil (Ceom), no bairro Eucaliptal.

10 de janeiro

– Entrega de veículo para o programa de Tratamento Fora do Domicilio (TFD).

13 de janeiro

– Lançamento oficial do “VR Parking”.

14 de janeiro

– Início da obra de troca de 330 metros de rede de água potável, trocando o modelo atual por uma tubulação de PVC, no bairro Jardim Amália.

15 de janeiro

– Entrega da quadra Poliesportiva do bairro Água Limpa.

16 de janeiro

– Entrega da obra de revitalização e benfeitorias do Viaduto João Ravache, na Vila Santa Cecília.

17 de janeiro

– Instalação de duas torres de telefonia móvel no bairro São Sebastião.

18 de janeiro

– Entrega da contenção e estabilização de talude da Viela 11, no bairro Vila Brasília.

– Contenções, manutenções, drenagens e revitalização das praças, do Complexo Vila Brasília.

19 de janeiro

– Início das obras de reforma do campo de futebol do bairro Água Limpa.

– Construção de uma pista para caminhada e manutenção da praça.

20 de janeiro

– Entrega da quadra poliesportiva no bairro Fazendinha.

21 de janeiro

– Entrega de novo equipamento de ultrassonografia no Centro de Imagens Gecy Vieira Gonçalves.

23 de janeiro

– Entrega da nova casa de acolhimento da Fundação Beatriz Gama.

– Entrega da revitalização da raia de malha do bairro Açude.

24 de janeiro

– Inauguração do Centro de Informações Turísticas, na Rua 25, na Vila Santa Cecília.

25 de janeiro

– Assinatura da ordem de serviço da recomposição do asfalto para seis grandes vias do bairro Retiro.

26 de janeiro

– Inaugurado o totem “Eu amo Volta Redonda”, localizado entre a Rodovia dos Metalúrgicos e a Rodovia do Contorno.

27 de janeiro

– Inauguração do Centro de Atendimento Integrado à Criança e Adolescente (CAT-CA) que fica na Praça Namem Cury, na Vila Mury.

28 de janeiro

– Entrega da reforma da Praça Vereador Nei Alves do Vale, no bairro São João.

31 de janeiro

– Realização da Rodada de Oportunidades.