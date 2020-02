Programação de carnaval em Volta Redonda terá mais de vinte blocos

Folia começa a animar a população neste final de semana

Mais de vinte blocos irão animar a folia em Volta Redonda e a programação do carnaval de rua já começa neste final de semana. A festa será realizada com um grande planejamento e trabalho de diversas áreas da Prefeitura Municipal, com o objetivo de organizar e apoiar os blocos tradicionais da cidade, prezando pela segurança dos foliões e causando o menor impacto possível no entorno.

O prefeito Samuca Silva contou que será uma festa para toda a família. “Esperamos contar com a ajuda de todos os foliões para que os blocos sejam proveitosos para todos. Montamos um planejamento para que seja uma festa divertida, segura e com respeito por todos”, comentou.

A Secretaria de Cultura de Volta Redonda (SMC) divulgou a lista dos blocos que estão autorizados para o carnaval de rua de 2020. “Serão vinte blocos tradicionais da cidade, mais o nosso querido Bloco da Vida, que este ano desfila com um enredo em homenagem ao Meio Ambiente. Os blocos de Volta Redonda estão crescendo muito e recebemos foliões de toda região”, contou a secretária de Cultura, Aline Ribeiro.

Este ano, a maioria dos organizadores resgatou o samba e as marchinhas, com baterias e trios elétricos realizando percursos pela cidade. O Bloco do Lençol, um dos mais tradicionais da cidade, retorna ao seu primeiro local de desfile, na Vila Santa Cecília, e será montado um esquema de segurança como o do Réveillon, para garantir tranquilidade tanto para os moradores quanto para os foliões.

“Também teremos uma programação especial dedicada às crianças, com bloquinhos infantis como ‘Tô no Brilhinho’ e ‘Mamãe Eu quero Sambar’. Esperamos que todos se divirtam com responsabilidade e que o carnaval de Volta Redonda, mais uma vez, seja um sucesso”, completou Aline.

Entre as ações para garantir a segurança dos participantes, a Guarda Municipal e a Polícia Militar terão seus efetivos reforçados. E equipes da prefeitura farão a fiscalização dos eventos para garantir que tudo saia dentro da legalidade.

Confira a programação completa:

08/02 – Bloco Vai que cola – 16h às 20h – Concentração na Avenida Oswaldo Cruz (Villa Mury)

09/02 – Bloco da Jurema – 14h às 20h – Concentração no Hotel Bela Vista, finalizando na Praça Brasil

09/02 – Bloco LGBT Folia – 14h às 20h – Concentração na Avenida Integração, finalizando na Praça Independência e Luz (Avenida Integração – Aterrado)

15/02 – Bloco Os Caretas – 14h às 20h – Concentração na sede do Bloco (Rua 318, Sessenta)

15/02 – Bloco Camisolas – 14h às 20h – Concentração na Praça Rua Darwin (Limoeiro)

15/02 – Bloco Alegria Alegria – 19h às 22h – Concentração na Praça da Rua C (Parque das Ilhas)

16/02 – Bloco Tô no Brilho – 14h às 20h – Concentração na Avenida Amaral Peixoto

16/02 – Bloco De Volta na Redonda – 09h às 15h – Concentração na Rua 60, finalizando na Praça Rotary (Embaixo da Biblioteca, na Vila Santa Cecília)

21/02 – Bloco Tacalipal – 18h às 22h – Concentração na Rua Almirante Tamandaré (Eucaliptal)

21/02 – Bloco Piranhas do Beco – 16h ás 22h – Concentração na Rua 41G (Vila Santa Cecília)

22/02 – Bloco do Lençol – 14h às 20h – Concentração na Rua 14 (Vila Santa Cecília)

22/02 – Bloco Em cima Da Hora – 14h às 17h – Concentração na Av. dos Açores (Bom Jesus)

22/02 – Bloco Vai dar Merda – 14h às 20h – Concentração na Rua 42, finalizando na Praça do Rodo (Vila Rica – Tiradentes)

23/02 – Bloco Pé de Galinha – 14h às 20h – Concentração na Rua 31, em frente a sede do Bloco (Vila Rica)

23/02 – Bloco dos Crias – 14h às 20h – Concentração na quadra da Rua Agmar Lopes (Santa Cruz)

24/02 – Bloco Nós na Rua com Sabor de Mel – 14h às 20h – Concentração na Rua Campos (Siderlândia)

29/02 – Arrastão do Conforto – 14h às 20h – Concentração na quadra da Rua Duzentos e Trinta e Cinco (Conforto)

29/02 – Bloquinho Infantil Mamãe eu quero Sambar – 14h às 20h – Praça Mário F. Neto, finalizando na Rua 535 (Aterrado)

08/03 – Bloco do Pai – 10h às 14h – Concentração no Memorial Zumbi (Vila Santa Cecília)

15/03 – Bloco do Galo – 14h às 22h – Concentração na Ilha São João – Secom VR com fotos Geraldo Gonçalves