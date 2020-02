O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã desta sexta-feira em avançado estado de decomposição, na estrada de acesso a Terra Livre, da Grande Alegria, em Resende. Os policiais militares encontraram nas proximidades do corpo uma bolsa com cartão do SUS, um alicate de unha e casaco.

O documento estava em nome de Lailene Almeida Santos, de 33 anos. O corpo foi removido e levado para o IML (Instituto Médico Legal), em Resende.