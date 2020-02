Deslizamento de terra mobiliza Defesa Civil e Corpo de Bombeiros

Um deslizamento de terra ocorrido na tarde desta sexta-feira mobilizou a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Obras e a Guarda Municipal para a Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Havia informações de que um ciclista estava passando pelo local e que estaria sob a grande quantidade de terra. O local fica nas proximidades do (PPC) Posto de Policiamento Comunitário do bairro.

Uma máquina da prefeitura estava no local, mas havia receio de ter realmente um homem soterrado. O secretário de Obras do município Toninho Oreste, esta no local acompanhando o trabalho até a liberação da pista.