PRF flagrou veículo com motor adulterado em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou durante uma fiscalização de combate ao crime, um veículo com motor adulterado no km 317, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O flagrante ocorreu por volta das 18h30min, desta sexta-feira, quando os agentes abordaram um VW Polo, com placa de Volta Redonda, com quatro ocupantes.

Ao ser feita inspeção veicular minuciosa no veículo foi verificado que a numeração gravada no motor não coincidia com a numeração constante no sistema. Também foi constatado haver indícios de adulteração na numeração do motor, com marcas de abrasão e numeração gravada fora do padrão. O condutor do veículo, de 33 anos, informou que havia comprado o veículo há poucas semanas de um conhecido.

Diante das constatações, o condutor foi detido com base no artigo 311 do código penal, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e a ocorrência encaminhada para a 99ª DP de Itatiaia para os procedimentos cabíveis.