Carreta cegonha transportando veículos pega fogo na Dutra, em Resende (RJ)

Uma carreta cegonha transportando 11 veículos (Zero KM) pegou fogo no início da madrugada deste sábado, no km 304, na pista auxiliar da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o motorista estava dormindo na cabine do caminhão quando acordou com barulhos de pneus estourando. Ao verificar o que estava acontecendo deparou com o incêndio em um dos carros.

O motorista agiu rapidamente e desengatou o cavalo mecânico do semirreboque impedindo um prejuízo maior. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o fogo se alastrou rapidamente atingindo os demais veículos (11 carros).

O fogo atingiu também uma rede de telefonia e elétrica. A Enel foi chamada para restabelecer a energia que foi atingida pelo fogo. Um prédio de uma concessionária de veículos foi desativado. Como a carreta estava estacionada em frente ao imóvel algumas vidraças explodiram com o calor. Ninguém ficou ferido.

Acredita-se que o prejuízo causado pelo fogo nos carros tenha chegado a cerca de R$ 690 mil. O valor total pode chegar a quase R$ 1mi, se contabilizar o semirreboque que ficou todo avariado com o incêndio.

As carcaças do semirreboque cegonha e dos veículos transportados permanecem no local até a retirada pela seguradora. Segundo a PRF, ainda não se sabe o que ocasionou o fogo. A PRF registrou o ocorrido em Boletim de Acidente de Trânsito (BAT). A pista auxiliar de saída de Resende ficou totalmente interditada até o termino dos trabalhos de contenção do fogo o que ocorreu por volta das 3h30min. Não houve registro de congestionamento. Fotos: PRF