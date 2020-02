Pré-carnaval de Resende terá pela primeira vez câmeras de monitoramento

Além disso, nos quatro dias de folia a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar vão garantir a tranquilidade e a ordem no trânsito

Pensando na segurança para que todas as famílias aproveitem ao máximo o Pré-Carnaval, a Prefeitura de Resende em parceria com a Polícia Militar está preparando um esquema de segurança com câmeras de monitoramento, equipe de policiais militares e apoio da Guarda Municipal. Além disso, haverá vistorias na entrada e saída do local reservado para a festa e orientação especial para o tráfego de veículos.

Pela primeira vez, no Pré-Carnaval do município haverá câmeras de monitoramento, que serão instaladas em dois pontos estratégicos na Praça da Bandeira, conhecida também como Praça do Trenzinho. O objetivo destes equipamentos é monitorar todo o movimento da folia dos munícipes e possibilitar a agilidade das equipes de segurança para chegar até o local, caso tenha alguma ocorrência.

Segundo o comandante da Guarda Civil Municipal, César Laurindo, as câmeras estarão integradas com o Centro de Monitoramento por Câmeras de Vigilância, que opera em parceria entre a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar, no Centro Administrativo da Prefeitura. “Além disso, nas proximidades do evento serão instaladas duas torres com cerca de seis guardas para auxiliar ainda mais no controle”, disse o comandante.

Ao todo, 40 guardas por dia estarão circulando pela festa e arredores nos dias 8, 9, 15 e 16 de fevereiro, acompanhados também de viaturas. Além disso, outras equipes de segurança também participarão do monitoramento, com 30 controladores de público que garantirão uma folia segura para todas as famílias.

Ao todo, 22 policiais militares do 37° Batalhão foram escalados especialmente para o evento. O planejamento foi elaborado em conjunto com a Prefeitura e os homens estarão em pontos estratégicos do Pré-Carnaval, junto com a Guarda Civil Municipal.

Os foliões contarão com o apoio de agentes da Diretoria de Fiscalização e Postura da Prefeitura de Resende, que vão fiscalizar garrafas de vidro levadas pelos foliões. Segundo a Diretoria de Fiscalização e Postura, está proibida a entrada de garrafas, copos ou qualquer artigo de vidro ou que represente perigo na festa.

Trânsito

O trânsito do município também terá alterações nos quatro dias de Pré-Carnaval. Todas as mudanças no tráfego terão apoio e auxílio da Guarda Civil Municipal e da equipe da SUMTRAN (Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito).

As ruas fechadas para a folia são: a Rua Coronel Brasiel, onde fica situada a Praça do Trenzinho, a Avenida Marechal Castelo Branco, Rua Henrique Sivori, Rua Nilo Peçanha e Avenida Albino de Almeida. Elas estarão interditadas de 14h30 às 21h, todos os dias do evento. A Guarda Civil Municipal estará orientando os motoristas, para que o tráfego seja desviado para a Rua Gulhot Rodrigues e Avenida Nova Resende.

Para os usuários de transporte público, confira neste link: http://resende.rj.gov.br/servicos/transporte-publico os horários e linhas disponíveis.