Cadete da Aman morre após sofrer acidente na Dutra, em Paracambi

Felipe Ferreira Alves de Oliveira, de 21 anos, cadete da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras) não resistiu aos ferimentos do acidente ocorrido no km 219, da Rodovia Presidente Dutra, em Paracambi.

O acidente aconteceu no último dia 2, quando o carro em que ele estava ficou desgovernado e bateu no parapeito da ponte. O veículo caiu de uma altura de aproximadamente sete metros. Felipe foi socorrido e levado para o Hospital da Unimed, em Volta Redonda.

O cadete Bruno Gomes de Oliveira, de 22 anos, que estava no carro também ficou ferido. Ele foi socorrido e levado para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, sendo transferido para o Hospital Geral do Exército, em Deodoro, no Rio de Janeiro.

No momento do acidente chovia no local. Os dois seguiam para a Aman.