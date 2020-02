Carga de caminhão de água é saqueada no Belmonte

A carga de um caminhão carregado com galões de água foi saqueada na madrugada de sábado, ao ser induzido pelo GPS a entrar no bairro Belmonte, em Volta Redonda.

Ele seguia as orientações do GPS quando na divisa com o bairro Açude, percebeu que estava longe do seu destino. Ao tentar retornar de ré, alguns galões caíram nas proximidades de um córrego.

Moradores das proximidades aproveitaram e saquearam a carga. A Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionadas, mas ao chegarem ao local, parte da carga já havia sido saqueada. A Polícia Militar escoltou o veículo até a saída do bairro, para garantir a segurança do motorista.