Uma festa realizada em um sítio terminou com um homem morto a tiros, outro baleado e dois esfaqueados, em um sítio no bairro da Penha, em Paraty. Uma discussão entre os quatro acabou em uma briga generalizada.

Segundo informações do local, o homem, de 44 anos, que feriu dois utilizando uma faca morreu com um tiro na cabeça. Outro foi atingido por um tiro na barriga. Os feridos foram encaminhados ao hospital municipal, mas não há detalhes do estado de saúde deles.