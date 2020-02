Grupo é preso com diversos cartões de crédito na Dutra

Os suspeitos alegaram que compraram os cartões pela internet

Cinco pessoas, suspeitas de praticar fraudes com cartões clonados, foram presas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta segunda-feira (10). O flagrante aconteceu em Itatiaia, no Sul Fluminense.

Policiais rodoviários federais, da delegacia de Resende, faziam blitz no km 318, da via Dutra (BR-116), quando abordaram um veículo, com cinco ocupantes, que seguia sentido Rio.

Durante fiscalização, o condutor, de 33 anos, demonstrou nervosismo em excesso e não soube explicar o motivo da viagem para os agentes.

A equipe da PRF então realizou uma revista minuciosa no interior do veículo e encontrou, em cima dos bancos, 49 cartões de créditos em nome de diversas pessoas, além de quatro máquinas leitoras.

A ocorrência foi encaminhada para 99ª DP (Itatiaia). Redação: D. Castelo