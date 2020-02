Homem é esfaqueado em Barra Mansa

Um homem, que não foi identificado levou pelo menos quatro facadas no abdômen numa briga com um primo, na tarde de domingo, na Rua Francisco Olivia Bruno, no bairro Santa Clara, em Barra Mansa.

Segundo informações do local, o aniversariante, que estava completando, 36 anos, teria esfaqueado o primo, de 39 anos. O motivo não foi revelado. A vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa de Misericórdia.

O aniversariante, que desferiu as facadas, foi levado para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.