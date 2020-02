Polícia Militar troca tiros com suspeitos e apreende drogas na Vila Ursulino

Policiais militares foram acionados no domingo para verificar uma troca de tiros entre facções rivais na Rua Joaquim Fagundes Ferreira, no bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa. Os policiais militares foram até o local e foram recebidos com vários disparos de arma de fogo.

Houve troca de tiros e os suspeitos fugiram por uma área de mata deixando para trás 116 pinos de cocaína, 300 pinos vazios, sete cartuchos de 9mm, dois tabletes de cocaína (1,5 quilo) uma sacola plástica contendo certa quantidade de cocaína (aproximadamente 400 gramas, dois tabletes grandes de cocaína (aproximadamente 1,5kg de cocaína), uma sacola plástica contendo certa quantidade cocaína-aproximadamente 400g de cocaína.