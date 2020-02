Policiais militares prendem suspeito no bairro Santo Antônio (BP)

Policiais militares do 10º BPM prenderam no início da madrugada deste sábado um homem após tiroteio na Rua Fiscal José Figueira, no bairro Santo Antônio, em Barra do Piraí. O suspeito foi preso tentando fugir pelo Rio Paraíba do Sul, mas foi contido.

Com o suspeito os policiais militares apreenderam um revólver calibre 38, munições, sete pinos de cocaína (5,5 gramas) e R$ 50. O suspeito foi conduzido para a 88ª Delegacia de Policia Civil de Barra do Piraí, onde permanece preso à disposição da Justiça.