Samuca vistoria asfaltamento na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes

Investimento de R$ 3,1 milhões faz parte do programa “Orgulho de Volta”

Com os serviços de asfaltamento iniciados, o prefeito Samuca Silva esteve, nesta segunda-feira, dia 10, na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços, para vistoriar o andamento da obra. Serão recuperamos 4,5 quilômetros da estrada, com investimentos de mais de R$ 3 milhões.

“Este trecho da avenida já não suporta mais operação tapa-buracos. Estamos realizando o maior programa de pavimentação da história de Volta Redonda, dentro do programa Orgulho de Volta, atendendo o bairro Retiro e, agora, em Três Poços. Serão mais de R$ 3 milhões que serão investidos nesta avenida em melhoria da infraestrutura, alcançando 4,5 km de pavimentação até a divisa com Pinheiral e a BR-393”, afirmou Samuca.

Segundo o prefeito, o programa atenderá todos os bairros.

“Historicamente, nossa cidade sofre com buracos em ruas e avenidas. Lembro que o asfalto é um produto caro. E no meio de uma crise financeira e com uma dívida milionária, conseguimos lançar esse programa que vai fazer recapeamentos por toda a cidade. É um programa continuo, que não tem data para acabar”, completou Samuca.

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) fizeram a preparação da avenida, com objetivo de garantir a segurança para o trânsito.

O diretor comercial, Márcio Silva, agradeceu o investimento pelo governo Samuca Silva.

“Esta obra de pavimentação asfáltica vai trazer grande melhoria para o nosso bairro. É um investimento que estivemos esperando há muito tempo e estamos sendo atendidos”, enfatizou. Por Afonso Gonçalves, fotos divulgação, Secom