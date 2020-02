Tomógrafo Móvel do Estado inicia os atendimentos em Barra Mansa

Veículo está instalado no pátio da Prefeitura Municipal, no horário de 8h às 16h e ficará até a próxima sexta-feira

Começou nesta segunda-feira (10) em Barra Mansa a realização de exames de tomografia agendados pela Secretaria Municipal de Saúde e executados no Tomógrafo Móvel, veículo disponibilizado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Os exames ocorrem no período de 8h às 16h e são feitos no pátio da Prefeitura de Barra Mansa, na Rua Luis Ponce, nº 263, Centro.

Só passarão pelos exames os pacientes cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS), com consulta médica e pedido previamente realizados. Os atendimentos precisam ser feitos por médicos do SUS e autorizados pela Central de Regulação Municipal, localizada na Rua Pinto Ribeiro, nº 65, Centro (próximo a Santa Casa).

Após o paciente efetuar os procedimentos adequados e constar no registro da Secretaria de Saúde, a pasta entra em contato e agenda a realização do exame no Tomógrafo Móvel. São encaminhados pela Secretaria 20 usuários na parte da manhã e 20 na parte da tarde. Estão sendo praticados todos os tipos de tomografias, menos as que precisam de sedação, e angiotomografia, excluindo as do tipo cardíaca, pescoço e cabeça.

O secretário de Saúde Sérgio Gomes destacou a importância da iniciativa trazida ao município. “Vem em momento oportuno para nos auxiliar e ajudar a zerar a nossa demanda de exames de tomografia em toda a rede de saúde do município. Agradeço ao prefeito Rodrigo Drable por mais esta conquista proporcionada aos usuários da rede de saúde da cidade e ao deputado estadual Marcelo Borges pela contribuição”, enfatizou Sérgio.

A paciente Tereza Nunes ressaltou que através do serviço prestado pelo Tomógrafo foi possível agilizar o exame ao qual precisava. “Fiz o pedido com o médico e realizei tomografia de Lombar e Cervical”. A dona de casa ainda destacou o atendimento e frisou que é importante que as pessoas façam os exames. “O atendimento é ótimo. A Secretaria de Saúde me ligou falando que o caminhão ia estar aqui na Prefeitura. Para mim vai ser muito importante fazer esse exame”, pontuou.

A chegada do caminhão em Barra Mansa aconteceu através de uma parceria entre Prefeitura e governo estadual, que cedeu o veículo por intermédio do Deputado Estadual, Marcelo Borges da Silva, o Marcelo Cabeleireiro.

O veículo permanecerá em Barra Mansa até a próxima sexta-feira, 14, no horário de 8h às 16h. Mais informações pelo telefone (24) 3323-2569.