Um homem, ainda não identificado ficou ferido a tiros na tarde desta terça-feira, no Morro da Caviana, em Volta Redonda. Segundo os agentes, durante ao chegarem a Rua Castelo foram recebidos a tiros. Houve o revide e com os suspeitos foram apreendidos uma pistola calibre 9mm com oito munições, 99 pinos de cocaína e R$ 54 em espécie.

O ferido foi levado pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital São João Batista. Foto: Polícia Militar