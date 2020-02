Um jovem, de 22 anos, foi preso por policiais militares na manhã desta terça-feira, por volta das 10h30min, na Rua B, no bairro Siderlândia, em Barra Mansa (RJ). Ele é suspeito de ter trocado tiros com policiais numa outra operação realizada pelos agentes.

Na residência do jovem foram apreendidos dois frascos de “cheirinho da loló”, 64 trouxinhas de maconha, um papel com anotações do tráfico e uma bala clavo. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.