Polícia Militar prende jovem com fuzil no bairro Vista Alegre

Policiais militares receberam uma informação no início da tarde desta terça-feira, por volta das 16 horas, sobre um jovem, de 19 anos, estaria deixando a cidade de Resende para se instalar no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa.

O carro Gol III (Campinas-SP), que estava sendo conduzido pelo suspeito, morador da Rua Jorge Pedro de Moura, no bairro Santo Amaro, em Resende, foi interceptado pelos policiais militares na Rua Major José Bento, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

O suspeito que estaria com mandado de prisão expedido pela Justiça foi flagrado dentro do carro com uma pistola 9mm marca Girsan MC28SA (número suprimido), um carregador, 24 munições marca Luger e um celular marca Motorola.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, onde permaneceu preso.