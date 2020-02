Rio Água Branca sobe e fecha a Dutra, em Engenheiro Passos

O córrego Água Branca subiu na manhã desta terça-feira e invadiu as duas pistas da Rodovia Presidente Dutra, em Engenheiro Passos, em Resende. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) as duas pistas da Dutra ficaram interditadas ocasionando um congestionamento nos dois sentidos. A interdição ocorreu no km 331, no sentido São Paulo e 327, no sentido Rio de Janeiro.

O trânsito foi liberado por volta das 10h30min, quando o nível do rio baixou. Segundo a PRF o rio é monitorado 24 horas, em caso de elevação das águas e risco de alagamento. São tomadas medidas de emergenciais, como, interditar a via para evitar que veículos sejam surpreendidos com o alagamento.

Os policiais rodoviários federais registraram uma hora de interdição das pistas.