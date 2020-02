Um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira envolveu um carro e uma carreta na Avenida Lucas Evangelista, em frente a prefeitura, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. O acidente envolveu uma carreta e um HB20, que era conduzido por um homem.

O trânsito ficou com retenções com reflexos no Viaduto Nossa Senhora das Graças, no sentido Centro-Aterrado. Foto: Frederico Guimarães