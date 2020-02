Acidente envolve dois carros e deixa feridos, em Piraí

Um acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira deixou um casal e um bebê, com ferimentos no km 235, da Rodovia Presidente Dutra, pista sentido São Paulo, em Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os três sofreram ferimentos e foram levados para o Hospital Flávio Leal, em Piraí. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde deles.

Segundo a NovaDutra, concessionária que administra a rodovia, o congestionamento chegou a dois quilômetros no local. Chovia no momento do acidente. Fotos: Redes Sociais