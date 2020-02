O corpo de um homem foi visto por populares boiando na tarde desta quarta-feira, no Rio Paraíba do Sul, nas proximidades da Ponte Velha, no bairro Campos Elíseos, em Resende. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo do rio.

Depois de algumas tentativas, o corpo foi retirado e levado para o IML (Instituto Médico Leal), em Resende.