Homem é assassinado no bairro Belvedere

Júlio Cesar Coelho, de 42 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira, na José Pereira Gomes, no bairro Belvedere, em Barra do Piraí. Os policiais militares foram até o local e encontraram o corpo caído no meio da rua, com marcas de tiros no peito e no braço esquerdo. Perto do corpo foi encontrado um revólver calibre 38, com quatro munições deflagradas e duas intactas.

Policiais militares não conseguiram arrolar testemunhas. Um perito esteve no local e liberou o corpo que foi levado pelo rabecão dos bombeiros para o Instituto Médico Legal da cidade. A ocorrência foi registrada na delegacia de polícia de Barra do Piraí.