Homem é preso suspeito de estuprar enteada adolescente em BM

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso na tarde de terça-feira, suspeito de ter estuprado a enteada, de 16 anos, em Barra Mansa. Segundo a diretora do colégio, a menina teria confirmado que sofria abusos sexuais do padrasto dentro da própria casa desde os 12 anos e que na manhã desta terça-feira acordou assustada com o suspeito abusando dela.

A diretora do colégio pediu a presença da mãe e o padrasto foi junto. Os agentes da Patrulha Escolar, formada por guardas municipais e policiais militares, foram até o colégio onde a menor estuda para atender a uma solicitação da direção do colégio. Mediante a confirmação dos abusos o padrasto foi preso.

Com o apoio da Patrulha Escolar, a adolescente e a mãe foram até o Hospital da Mulher para receber atendimento médico. Depois a vítima foi levada ao Instituto Médico Legal (IML) em Três Poços, Volta Redonda, para fazer exame de corpo de delito. A vítima vai receber apoio psicológico e da assistência social.

O homem foi levado para a delegacia de Barra Mansa, onde o caso foi registrado.