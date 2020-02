Investimentos em pavimentação a partir de 2013 se aproximam de R$ 8 milhões

Prefeitura transforma realidade de bairro que aguardava asfalto há mais de dez anos

As obras de pavimentação que serão iniciadas em breve nos bairros São José I, Pilotos, Centro e Jardim Pollastri vão ampliar os investimentos da Prefeitura de Quatis na melhoria das condições das ruas e avenidas da cidade. Levando-se em conta todos os investimentos feitos no setor, a partir de 2013, quando teve início o primeiro mandato do prefeito Bruno de Souza (MDB), o montante aplicado em pavimentação alcançará o volume aproximado de R$ 8 milhões.

Só no ano passado, isto é, em 2019, a prefeitura transformou a realidade das famílias residentes no Loteamento Céu Azul, que aguardavam há mais de dez anos pela pavimentação do bairro. O cenário formado por ruas esburacadas, sem nenhuma infraestrutura e praticamente intransitáveis, faz parte hoje do passado. A prefeitura aplicou aproximadamente R$ 1 milhão no asfaltamento das vias do bairro. A colocação do asfalto foi precedida da realização de toda a infraestrutura necessária.

– Essa é uma determinação do nosso governo: realizar obras de asfaltamento com qualidade, e que tenham durabilidade. Trata-se de uma questão de respeito para com os moradores e de responsabilidade na aplicação do dinheiro público – declara o prefeito Bruno de Souza.

O Bondarowsky foi outro bairro atendido com obras de pavimentação, durante o exercício do ano passado. Neste caso, as ruas Humberto Amaral, Hernan José da Fonseca, José Bento dos Prazeres, general Humberto Alencar Castelo Branco, Maria Feliciana Fonseca Duque e Ruth Pessoa Pimenta receberam uma nova massa asfáltica sobre o pavimento. Na realização destas obras, a prefeitura aplicou cerca de R$ 900 mil.

Já no bairro Jardim Pollastri, a Prefeitura de Quatis concluiu, no ano passado, o asfaltamento das seguintes vias: Rua Dejair Machado Gomes, Praça Eleuzina Marcondes de Carvalho, Rua Guiomar Marcondes, Rua Acácio Aragão, Rua Amélia Polllastri e Travessa Victória dos Prazeres, além do entorno da Creche Municipal professora Conceição Vieira, totalizando investimentos da ordem de R$ 1, 3 milhão.

Entre os logradouros contemplados com obras de pavimentação, no primeiro mandato de Bruno de Souza (MDB) à frente da Prefeitura de Quatis (2013-2016), estiveram a Avenida Euclides Guimarães Cotia, no trecho entre o pórtico de entrada em Quatis, nas imediações da Barrinha, e a Rua Carlos Haasis, próximo ao Supermercado Estrela; a Rua Ana Ferreira de Oliveira, onde se localiza o Centro Administrativo do Município; e a Rua Jaime Caetano, no Centro.

Fotos: Loteamento Céu Azul (imagem 1) e Bondarowsky (imagem 2) foram atendidos com asfaltamento no ano passado.