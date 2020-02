Jovem é preso por tentativa de homicídio em Paraíba do Sul

Um jovem, de 18 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira, por tentativa de homicídio no bairro Eldorado, em Paraíba do Sul. Policiais civis e militares cumpriram um mandado de prisão e chegaram até o suspeito que teria ferido um adolescente, de 16 anos, a pauladas durante confusão por causa de drogas.

O suspeito foi preso na Estrada Prefeito Antônio da Cruz Barros, em Paraíba do Sul. A vítima, com ferimentos, foi levada ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. A vítima continua internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

O jovem foi levado para a delegacia de Paraíba do Sul, onde o caso foi registrado.