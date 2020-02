Uma mulher foi presa na noite de terça-feira suspeita de ter esfaqueado um homem na Praça Nilo Peçanha, no Centro de Barra do Piraí. A prisão ocorreu pela Guarda Municipal de Barra do Piraí. A faca utilizada no crime foi apreendida.

A vítima foi socorrida na Santa Casa de Barra do Piraí. Segundo informações do local, o homem chegou ao hospital em estado grave.