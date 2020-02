Prefeitura cede ginásio do bairro 249 para time principal do Voltaço treinar

Durante dois dias o time da cidade vai realizar suas atividades no espaço devido às chuvas

Por dois dias nesta semana, o time profissional do Voltaço treina no ginásio do bairro 249. A mudança no local de treinamento aconteceu em função das fortes chuvas na região e, com isso, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), cedeu o espaço à equipe.

“Somos parceiros do Voltaço e sabemos que nesta semana o time tem um importante confronto no campeonato estadual. A utilização do espaço é uma solução rápida para que os jogadores possam realizar suas atividades com mais conforto. As fortes chuvas vêm causando transtornos e a prefeitura segue trabalhando pra diminuir qualquer impacto causado pelo período”, disse o prefeito Samuca Silva.

O técnico do time Luiz Vieira, o Luizinho, destacou a importância da utilização do local neste momento chuvoso. “É muito importante a parceira entre a Prefeitura e o Voltaço. Estamos vindo de uma semana com muita chuva e a utilização do ginásio vai ser muito importante para preparação física dos jogadores. Principalmente neste momento, onde o time tem um importante confronto no fim de semana. Estamos muito orgulhosos de poder levar o nome da cidade para todo o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil nas competições nacionais que participamos”, afirmou o técnico.

Para a secretária de Esporte e Lazer, Maria Paula Tavares, a parceria reforça a importância do Voltaço para a cidade. “Para o profissional é muito importante um trabalho contínuo na sua preparação técnica. Mesmo com a forte chuva, o atleta não pode deixar de treinar, sabemos da importância do campeonato para a o Voltaço e da visibilidade que o time trás para a cidade de Volta Redonda”, falou a secretária.