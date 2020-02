PRF mantém contato com esposa do homem que surtou na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) manteve um contato com a esposa do homem que havia surtado na terça-feira, colocando seu Space Fox (com placa de São Paulo/SP) parado no meio da pista, fazendo ultrapassagens pelo acostamento, algumas vezes atingindo a defensa metálica do canteiro central e fugindo da perseguição dos policiais rodoviários federais, na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

Segundo os agentes, a mulher contou que depois do nascimento da filha, de 1 ano e sete meses, ele começou a apresentar problemas psiquiátricos. Na segunda-feira, ele surtou e usando um spray como maçarico tentou colocar na casa em que moram em São Paulo.

Só não conseguiu porque tinha ocorrido alagamento e os móveis estavam encharcados. A Polícia Militar paulista chegou a fazer atendimento desta ocorrência. Ela também informou que estaria indo na delegacia da mulher em São Paulo, para registrar essa tentativa de incendiar a casa.

Disse também que eles têm uma confecção e que o marido disse que iria fabricar as próprias roupas para não usar roupas fabricadas pelo sistema.