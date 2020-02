Saae-VR alerta moradores sobre o uso racional de água

O Saae VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) informa que o fornecimento de água dos bairros Nova Primavera, Parque do Contorno, Dom Bosco e parte da Vila Americana foi prejudicado devido a um vazamento na adutora que abastece a localidade. O problema foi identificado nesta quarta-feira, dia 12, e as equipes do Saae VR já estão realizando a manutenção.

A Autarquia ressalta que o problema aconteceu por conta da chuva que causou o desmoronamento de um muro sobre a adutora. É importante que os moradores façam o uso racional da água, priorizando o consumo humano.