Um homem, de 27 anos, que não teve o nome divulgado, ficou ferido na tarde desta quarta-feira, ao trocar tiros com policiais militares na Rua Antônia Rodrigues da Silva, no local conhecido como Morro da Pinga, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

O ferido socorrido e levado para o Hospital São João Batista. O outro suspeito foi detido pelos agentes. No local foram apreendidos dois revólveres, maconha e cocaína. A quantidade de drogas não foi divulgada, pois estava sendo contabilizada.