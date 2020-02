Calendário Esportivo para 2020 é divulgado pela prefeitura

Programação prevê atividades em todos os meses do ano

Além da retomada dos projetos de inclusão social e iniciação esportiva, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer anunciou nesta quarta-feira, 12, o calendário de competições e outras ações programadas para o decorrer de 2020. Entre outras atividades, o calendário prevê a disputa de seis campeonatos de futebol, ações relacionadas diretamente aos segmentos da criança e do adolescente e o programa “Sábado em Ação”, que consiste na realização de várias atividades nas áreas de esporte e lazer em locais diferentes do Município.

Os campeonatos de futebol inseridos no calendário esportivo deste ano são os seguintes: veterano, a partir do dia 15 de março; amador (17 de maio); máster 45 (26 de julho); máster 50 (13 de setembro) e amador soçaite (01º de novembro), além da Copa Quatis de Futsal, cuja primeira rodada se realizará no dia 25 de julho. Já o projeto “Sábado em Ação” acontecerá nas datas de 28 de março, 25 de abril, 23 de maio, 27 de junho, 25 de julho, 22 de agosto, 26 de setembro, 24 de outubro, 28 de novembro e 05 de dezembro. Os locais e horários vão ser divulgados oportunamente.

– A determinação da Prefeitura de Quatis foi elaborar um calendário que contemplasse todas as faixas de idade, garantindo dessa maneira atividades esportivas e de lazer para toda a população, a exemplo do que vem acontecendo ao longo dos anos anteriores da administração do prefeito Bruno de Souza (MDB) – disse o secretário municipal de Esportes e Lazer, Willian Vilela.

Entre outras competições inseridas no calendário esportivo estão também as seguintes atividades: prova de motocross (dia 09 de fevereiro); corrida, passeio ciclístico (15 e 29 de março, respectivamente); campeonato de basquete (05 de abril); Dia do Desafio (27 de maio); torneio de jiu-jitsu, festa junina da terceira idade e passeio ciclístico (07, 26 e 28 de junho, respectivamente); colônia de férias (de 13 a 14 de julho); jogos abertos (18 e 19 de julho); Dia do Profissional de Educação Física, corrida da montanha e passeio ciclístico (01º, 13 e 27 de setembro, respectivamente); Dia do Idoso e atividades correspondentes ao mês de conscientização contra o câncer de mama (01º e 11 de outubro, respectivamente); passeio ciclístico e jogos abertos, sendo o primeiro no dia 06 e o segundo a partir do dia 13 de dezembro.