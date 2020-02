Clínica da Família e Casa da Criança vão abrir para o reforço da vacinação contra sarampo

Doses serão aplicadas de 8 às 18 horas

Duas unidades da rede municipal de saúde, uma delas localizada acima da linha férrea, na parte alta da cidade, e a outra situada na região central de Quatis, vão estar abertas neste sábado, 15 de fevereiro, para a realização de mais um “Dia D de vacinação contra o sarampo”. Este dia extra de reforço na imunização para diminuir os riscos de transmissão da doença foi definido pelo Ministério da Saúde, no começo desta semana.

Em Quatis, as unidades que funcionarão neste sábado vão ser a Clínica da Família (bairro Nossa Senhora do Rosário) e a Casa da Criança (Centro). O coordenador do Programa Municipal de Imunização, Wendell Monteiro, frisa a importância de os pais ou responsáveis pelas crianças levarem a caderneta de vacinação dos seus filhos, além do Cartão SUS (Sistema Único de Saúde), que também deverá ser apresentado no caso do público adulto.

Tanto a Clínica da Família quanto a Casa da Criança funcionarão de 8 às 16 horas para imunizar as seguintes faixas etárias: crianças de seis meses a 29 dias, que receberão uma dose do medicamento e terão os respectivos cartões de vacinação avaliados pelos profissionais de saúde; crianças, jovens e adultos de um ano a 29 anos, 11 meses e 29 dias (uma dose); e o segmento formado por adultos de 30 anos a 59 anos, 11 meses e 29 dias (uma dose). Os cartões de vacinação destes dois grupos também serão analisados pelos atendentes com o objetivo de verificar a necessidade de aplicação de outras doses.

Wendell Monteiro, coordenador do Programa de Imunização da Prefeitura de Quatis, declara que a população da cidade tem atendido aos chamados das autoridades de saúde visando à aplicação das doses da vacina contra o sarampo, mas ele lembra “que todo cuidado e pouco, daí a importância de as pessoas que ainda não receberam o medicamento procurarem a unidade de saúde mais próxima de sua residência”.

Atualmente, de acordo com o Ministério da Saúde, cinco estados brasileiros já registraram casos de sarampo, no período de 01º de janeiro a dez de fevereiro deste ano, a saber: São Paulo (77 casos confirmados), Rio de Janeiro (73), Paraná (27), Santa Catarina (22) e Pernambuco (13). Em 2019, o Ministério da Saúde registrou 18.203 pessoas infectadas com o vírus do sarampo em 526 cidades brasileiras.