Defesa Civil de Barra Mansa informa novo aumento da vazão do Rio Paraíba do Sul

Volume de água deve chegar a Barra Mansa no início da noite

O setor de operação da Represa do Funil, em Itatiaia, informou por volta das 11 horas ao coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, Sérgio Mendes, o Serginho Bombeiro, um novo aumento da vazão do Rio Paraíba do Sul. A elevação, que já havia passado de 300 metros cúbicos por segundo para 480 nesta quarta-feira (12), sobe mais 50 metros cúbicos por segundo. Com 530 metros cúbicos por segundo aumenta a possibilidade de transbordamento.

Neste momento, o nível do Rio Paraíba do Sul está em 3.62 metros. A previsão da Defesa Civil é de o volume de água liberado com a vazão chegue ao município por volta das 19 horas.

– Se durante o dia não houver chuvas a tendência é que o nível da água do Paraíba diminua, voltando a subir no início da noite por conta da vazão. Estamos torcendo para que o clima se mantenha estável e não haja transtornos em nossa cidade. Mas a população, principalmente quem mora em áreas ribeirinhas, deve se manter atenta – disse Serginho.

As principais áreas de riscos são os bairros: Vila Maria, ponto final de Saudade, Vista Alegre, Vila Nova e Rua Eduardo Junqueira. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo número 199 e buscar ponto de apoio.