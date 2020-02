Deputado Furtado: Mais de R$20 milhões serão destinados para a saúde do Sul Fluminense

Preocupado com a questão da dependência química e o cuidado materno-infantil, o deputado federal Delegado Antonio Furtado se reuniu com o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em Brasília, para buscar formas de trazer investimentos nessas áreas para a região Sul Fluminense.

– A reunião com o ministro foi importantíssima para apresentar os pedidos do Sul Fluminense. Tenho uma grande preocupação com a questão da dependência química e também quero que a Rede Cegonha seja ampliada nos hospitais da região. Mesmo sabendo que o cobertor é curto, podemos lutar para uma melhor saúde pública no Rio de Janeiro – alertou o parlamentar.

Foi apresentado ao ministro uma proposta para reforma das unidades hospitalares do Sul do Estado, a manutenção da Rede Cegonha – programa de saúde da mulher com atenção humanizada na gravidez, parto e período de aleitamento materno, e ao recém-nascido até o segundo ano de vida – e a reestruturação de Unidade de Acolhimento para que volte a funcionar como Clínica de Reabilitação para Dependentes Químicos, em Barão de Juparanã, Valença.

– É assim que funciona. Por ser atuante, o deputado veio aqui no Ministério e trouxe uma série de visões relacionadas àquela região do Sul Fluminense, até a questão da clínica de dependentes que funcionou até 2010 e que é de propriedade do Governo do Estado. Com o pedido do parlamentar nós já autorizamos o que estava parado. O que precisa agora é dos prefeitos e secretários verem as pendências dos municípios e colocarem em dia – explicou o ministro Mandetta.

Para realizar essas ações serão investidos R$2,2 milhões nas reformas das unidades maternas das cidades de Barra Mansa, Rio Claro, Itatiaia, Resende, Porto Real, Valença, Rio das Flores, Barra do Piraí, Piraí e Pinheiral, mais R$17 milhões para o custeio anual do atendimento materno de alto risco nas unidades da Santa Casa de Misericórdia (Barra Mansa), APMIR (Resende), Hospital Escola Luiz Giuseffi Jannuzzi (Valença) e Hospital São João Batista (Volta Redonda) e, cerca de, R$2,5 milhões para reformar a unidade da clínica de reabilitação e atender aos municípios do Médio Paraíba.

– Esses investimentos somam mais de R$20 milhões e serão destinados a melhorar a saúde. Precisamos cuidar da saúde da mulher, diminuir os índices de mortes nos partos e de recém-nascidos, assim como proporcionar tratamento para as pessoas que sofrem com a dependência química. Estamos trabalhando pelo bem comum – explicou o deputado Antonio Furtado.