Filha é suspeita de esfaquear a própria mãe

Uma jovem, que não teve o nome revelado, é suspeita de ter esfaqueado sua própria mãe em seu apartamento na Rua Francisco Torres, no bairro São Luís, em Volta Redonda. A vítima, com ferimentos provocados por faca, foi levada para o Hospital da Unimed, no Jardim Belvedere.

A agressora foi interceptada pelos agentes do Posto de Policiamento Comunitário (PPC), da Rodovia dos Metalúrgicos. Ela estava seguindo em direção à Rodovia Presidente Dutra, quando o veículo foi interceptado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.