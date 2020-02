Furnas abre comporta pelo segundo dia consecutivo

A Defesa Civil de Volta Redonda está em alerta para amenizar possíveis impactos. É importante que a população ribeirinha fique atenta aos avisos da prefeitura de Volta Redonda. Em caso de emergência, ligue 199 e busque um ponto de apoio.

A usina hidrelétrica de Furnas abriu a comporta da represa do Funil pelo segundo dia consecutivo. A vazão chega a 532 metros cúbicos de água por segundo no Rio Paraíba do Sul. A ponte Pequetito de Amorim, na Beira Rio, já está interditada e as demais áreas de risco estão sendo monitoradas.

Abaixo a nota da assessoria de Furnas

Posicionamento

FURNAS informa que a Usina de Funil está operando conforme despacho do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), com vazão afluente (volume de água que entra no reservatório) de 480 m³/s e vazão defluente (volume que sai) também de 530 m³/s, garantindo um nível seguro para o reservatório e áreas do entorno.

O reservatório encontra-se atualmente na elevação 461,52 metros, e volume útil de 70,72%. O vertedouro foi aberto em 12/2. Este é um procedimento que segue o Plano Anual de Prevenção e Controle de Cheias da Bacia do Rio Paraíba do Sul, elaborado em conjunto pelo ONS e agentes de geração de energia.

A abertura do vertedouro é previamente informada aos órgãos competentes, incluindo a Defesa Civil dos municípios da região do empreendimento.

O reservatório de Funil opera em conjunto com outros três grandes reservatórios de regularização (Paraibuna, Santa Branca e Jaguari), localizados no trecho paulista da bacia do rio Paraíba do Sul, para regularização da vazão do rio Paraíba do Sul.