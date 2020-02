Homem é morto a tiros no bairro Siderlândia

Roberto Soares Teles, conhecido como “Dídio Teles”, de 43 anos, foi assassinado com três tiros no peito, na noite de quarta-feira, por volta das 20h30min, na Avenida Ministro Amaral Peixoto, no bairro Siderlândia, em Barra Mansa.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu a vítima que foi levada para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Dídio, como era bastante conhecido e trabalhou com vários políticos da cidade. Foto: Facebook