Jovem é morto a tiros no bairro Tinguá

O jovem Elielson da Silva Souza, de 24 anos, foi executado com vários tiros dentro de sua casa na noite de quarta-feira, na Estrada Marechal Castelo Branco, no bairro Tinguá, em Vassouras.

Segundo policiais militares, o jovem foi morto com 17 tiros. O pai de Elielson, de 66 anos, contou aos agentes que escutou os barulhos de tiros e vozes no momento em que o filho estava sendo executado.

O pai entrou na residência do filho e já deparou com o com o corpo no chão. A perícia feita na cena do crime constatou que a vítima tinha 14 perfurações causadas por tiros de pistola 9 mm na parte frontal do corpo e mais três nas costas.

O corpo foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal da cidade. O caso foi registrado na delegacia de Barra do Piraí, que passa a investigar o caso.