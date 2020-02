Paraíba do Sul enche e preocupa moradores da região

As comportas da Represa do Funil, em Itatiaia (RJ) foram abertas no dia passado e já começam a preocupar os moradores da região ribeirinha. O diretor da Defesa Civil de Resende, Flávio Germano tranquilizou a população, mas ressaltou que a Defesa Civil continua monitorando o Rio Paraíba.

– A represa é muito segura e retém as águas dentro das possibilidades. São mais de 70 pontos de monitoramento. A Defesa Civil está acompanhando o nível do rio. Quero aproveitar para fazer um apelo para que as pessoas evitem jogar lixo no chão. “Isso entope os bueiros e provoca alagamento”, disse Flávio.

Alguns pontos de alagamentos foram registrados como Avenida Rita Maria Ferreira da Rocha, na altura da Ponte Miguel Couto Filho, que liga a Avenida Presidente Vargas à Rua Saturnino Braga, no Centro.

Em Barra Mansa também os moradores estão atentos para as cheias do Paraíba. A Defesa Civil também acompanha e monitora o rio.

Em Volta Redonda sob as pontes Dr. Murilo César, que liga o Aterrado à Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Niterói, e Pequetito Amorim, que liga o Niterói ao Aterrado, estão interditadas sob as duas cabeceiras, Aterrado e Niterói.