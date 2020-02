Polícia Federal prende quatro traficantes em Campos dos Goytacazes

Um dos presos seria um dos mais importantes fornecedores de drogas e armas do norte fluminense

A Polícia Federal, em conjunto com a 6º CPA da PMERJ, prendeu na terça-feira (11/2) um dos mais importantes fornecedores de drogas e armas do norte fluminense. Também foram presos o irmão e o cunhado do traficante. A prisão ocorreu no município de Campos dos Goytacazes.

Ao todo foram apreendidos 30 kg de maconha, duas pistolas, dois revólveres, um carregador de fuzil 762, mais de 2 mil munições e farto material para embalar drogas.

Em outra ação conjunta, realizada no mesmo dia, foi preso mais um homem, traficante de drogas e conhecido assaltante da região. Com ele foram apreendidos um revólver, 1/2 kg de cocaína e duas toucas ninja.