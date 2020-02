Rachaduras em rua preocupam moradores do Verbo Divino

A situação precária da Rua Dr. Melchior Porto Nunes, no bairro Verbo Divino, em Barra Mansa continua preocupando os moradores que já fizeram vários apelos, e até agora, as autoridades não tomaram nenhuma providência sobre o problema.

Moradores visualizam uma tragédia, pois existem várias rachaduras no asfalto. No local já houve a queda de parte da pista. Segundo os moradores, com as chuvas os problemas acentuaram e uma cratera aumentou e há risco de desmoronamento do morro.

A situação já perdura mais de quatro anos e até agora as autoridades prometem e não conseguem solucionar o problema. No ano passado, dia 18 de agosto, um caminhão de coleta de lixo da empresa Pioneira Saneamento tombou provocando ferimentos em três funcionários. Os três feridos foram socorridos e levados para a Santa Casa de Misericórdia, no Centro.