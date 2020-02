Rio Paraíba sobe e preocupa moradores do Centro, de Barra Mansa

A Defesa Civil de Barra Mansa faz alerta às populações ribeirinhas sobre a elevação do nível do Rio Paraíba do Sul em Barra Mansa e Volta Redonda. A Represa do Funil deve abrir as comportas em razão da elevação causadas pelas ultimas chuvas em São Paulo.

Em Barra Mansa o nível no bairro Roberto Silveira já vem aumentando consideravelmente. A previsão é de que entre 19 e 20 horas o nível deve aumentar ainda mais. O alerta não é de pânico, mas de atenção aos moradores das partes mais baixas tanto em Barra Mansa e Volta Redonda. Foto: Ponte da linha férrea no bairro Roberto Silveira em Barra Mansa

Matéria: Jornalista/Luiz Antônio Cunha