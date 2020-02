Volta Redonda reforça Educação Especial com novos cuidadores educacionais

Rede municipal passa a contar com 60 profissionais para atuar no atendimento de alunos com deficiência

A rede municipal de Educação de Volta Redonda vai ganhar um reforço importante para o ano letivo de 2020. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação (SME), está realizando a segunda convocação de candidatos aprovados em concurso público, edital 002/2019, para o preenchimento de 28 vagas de cuidador educacional nas escolas municipais. Este foi o primeiro concurso público realizado para o cargo na rede, visando diminuir a carência existente desse profissional.

“É fundamental a função do cuidador educacional. Ele desempenha uma participação essencial junto ao professor, promovendo a inclusão do aluno com deficiência, possibilitando a participação nas atividades escolares, além de desenvolver suas habilidades”, declarou a secretária de Educação, Rita Andrade.

O diretor do Departamento-Geral Administrativo (DGA), Luiz Cláudio da Silva, considera que o cuidador é um cargo novo e indispensável nas escolas, onde, a cada ano, a demanda vem crescendo com o trabalho de inclusão feito pela rede.

“Ter um cuidador por criança é uma exigência em lei, cobrada pelo Ministério Público Estadual”, ressalvou o diretor, explicando que na maioria das 106 unidades escolares existe um aluno com deficiência. “Esta é uma demanda que vem crescendo nas escolas. O aluno com deficiência, após a apresentação de laudo médico, passa por uma avaliação da equipe do setor de Educação Especial, do Departamento Pedagógico (SME), visando a validação da necessidade do cuidador. É um cargo que exige total dedicação com a criança devido às particularidades de desenvolvimento apresentadas”, acrescentou.

Os concursados já começaram a fazer os exames médicos para a admissão e devem começar na função nas próximas semanas.